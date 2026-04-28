佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「気温の移り変わり」 水曜日と木曜日は気温があまり上がりません。特に木曜日は福岡市で最高気温が17℃と、3月下旬並みの季節が逆戻りしたような気温になりそうです。昼間でも肌寒く感じられるでしょう。金曜日以降は再び気温が上がります。この先は極端な暑さは今のところなさそうですが、気温の変化が大きくなるので体調を崩さないよ