WE-712 サエクコマースは、ダブルナイフェッジ方式のトーンアーム「WE-709」のロングタイプ、「WE-712」を5月中旬に発売する。価格は935,000円。LUXMAN PD-191に取付ける為の専用アームベース「AB-191-712」は132,000円。 ロングアームならではの小さいオフセットアングルにより、トラッキングエラーを最小化。安定した再生を実現するという。 WE-712 WE-709開発時に新規