「リターン・トゥ・サイレントヒル」5月15日(金)からPrime Videoで独占配信 (C)2026 Room 318 Productions, Inc. Prime Videoは、2026年5月に配信開始する新着作品ラインナップを発表した。ゲーム「SILENT HILL 2」を実写化した「リターン・トゥ・サイレントヒル」やニコラス・ケイジ主演のPrime Original「スパイダー・ノワール」シーズン1などを順次配信する。 「宝島」5月1日(金)