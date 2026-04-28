お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶが、27日深夜放送のテレビ朝日のトーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜深2：17）に出演。私生活からネタ作り、若手芸人への本音まで、ストイックな生き方をざっくばらんに語った。【写真】Travis JapanがMEGUMIママとのトークを振り返るまず話題になったのは、他の芸人へのスタンス。MCのMEGUMIから「ほかの人のネタを見て嫉妬しますか？」と問われた久保田は、「まったく