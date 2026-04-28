◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）右肘痛のため負傷者リスト（IL）入りしたドジャースのエドウィン・ディアス投手（32）が27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムでメディアの取材に対応した。同投手は19日（同20日）、敵地でのロッキーズ戦の8回から同10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりにマウンドに立ったが、1死も取ることができず、3失点で降板。同21日（同22日）にIL