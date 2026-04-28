小松ウオール工業がマドを開けて急伸している。２７日の取引終了後、２６年３月期の単体決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比４．０％増の４８６億円、経常利益は同３．８％増の４３億１０００万円を見込む。前期に続き過去最高益を更新する計画を示し、ポジティブ視されたようだ。３月末時点で受注残は増加しており、オフィス向けの可動間仕切りや移動間仕切りの堅調な推移を予想す