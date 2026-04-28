オリックスは急伸。２７日取引終了後、傘下のオリックス銀行の全株式を大和証券グループ本社の子会社、大和ネクスト銀行へ譲渡すると発表した。譲渡価額は３７００億円。株式譲渡実行日は１０月までを予定している。これに伴い２７年３月期に約１２４２億円の売却益を計上する見込みとしており、これが好感されマドを開けて買われている。 オリックス銀行は、１９９３年に設立された山一信託銀行を前身とする。９８年