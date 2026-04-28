イリソ電子工業は大幅続落。２７日取引終了後、外部の弁護士ら専門家で構成する第三者委員会を設置すると発表した。海外子会社で不適切な金銭の交付などの疑いが発覚したため。業績に与える影響は現時点で未定という。これに伴い、５月８日に予定していた通期決算発表を延期するとした。先行き不透明感を嫌気した売りが出ているようだ。 出所：MINKABU PRESS