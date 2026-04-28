アドソル日進の１５００円近辺は調整十分で買い場となっている公算が大きい。同社は電力などのエネルギー分野のシステム開発に強みを持つほか、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を捉えた人工知能（ＡＩ）対応・ソリューション開発などに力を入れている。２７年３月期は付加価値の高いＡＩコンサルティング分野が収益体質向上に貢献しそうだ。２６年３月期は売上高が前の期比１１％増