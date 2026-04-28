午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９７、値下がり銘柄数は３２６、変わらずは４３銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位にその他金融、建設、鉱業、銀行など。値下がりで目立つのは電気機器、情報・通信、空運。 出所：MINKABU PRESS