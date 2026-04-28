6月5日より新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開されるローラ・ワンデル監督作『アダムの原罪』のポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考：ローラ・ワンデル監督の新作映画『アダムの原罪』6月5日公開決定製作はダルデンヌ兄弟 本作は、長編デビュー作『Playground／校庭』でカンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞受賞、米アカデミー賞国際長編映画賞ショートリ