心筋梗塞は突然起こるイメージがありますが、多くの場合、発症前に何らかの「前兆（ぜんちょう）」が現れることがあります。 なかでも「不安定狭心症（ふあんていきょうしんしょう）」は、心筋梗塞の直前段階に当たる場合もある重要なサインです。前兆の背景にある動脈硬化の仕組みや、生活習慣の改善が進行を緩やかにする可能性についてわかりやすく解説します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群