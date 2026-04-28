腎臓の機能が低下している方にとって、納豆に含まれるカリウムやリンは体内に蓄積しやすく、健康上のリスクになる場合があります。また、甲状腺疾患を抱えている方は、大豆イソフラボンが甲状腺の働きや治療薬に影響を与える可能性があります。それぞれの疾患と納豆の関係について、具体的に解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中