開催：2026.4.28 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 2 - 3 [レイズ] MLBの試合が28日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレイズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するレイズの先発投手はスティーブン・マッツで試合は開始した。 5回裏、7番 ダニエル・シュニーマン 初球を打って左中間スタ