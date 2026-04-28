銀一株式会社は、Peak Design（ピークデザイン）の対象製品購入者を対象としたキャンペーン「FIND YOUR COLOR」を4月29日（水）から開催する。 期間中に対象のバックパックを購入し、専用フォームから応募することで、カメラストラップ「リーシュ」がプレゼントされるキャンペーン。初夏の遠征やアウトドア撮影に向けた、バッグとストラップのカラーコーディネートを提案する