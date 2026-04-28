【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SNSを中心に活動する18歳の楽音（読み：ささね）の初オリジナル楽曲「mosi mosi?」（4月22日リリース）が、リリース初週でTikTok総再生回数4億回を突破。日本のTikTok楽曲ランキング「トップ50」「バイラル50」での首位獲得に加え、韓国の同ランキングでも同時に首位を獲得した。 ■“新しい渋谷系”として評価されている「mosi mosi?」《もしもーし、聞こえてる？