レシップホールディングス [東証Ｓ] が4月28日午前(10:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の11億円→15億円(前の期は34.8億円)に36.4％上方修正し、減益率が68.4％減→56.9％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の13.7億円→17.7億円(前年同期は23億円)に29.1％増額し、減益率が40.4％