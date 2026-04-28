28日10時現在の日経平均株価は前日比222.83円（-0.37％）安の6万314.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1197、値下がりは326、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は384.97円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が234.92円、東エレク が116.66円、日東電 が37.04円、フジクラ が23.53円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ