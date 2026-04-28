仏RFIの中国語版サイトは27日、電気自動車（EV）の保有台数が記録的な伸びを見せているとし、中国が圧倒的首位で、ドイツは3位だとする記事を掲載した。独N-TVの報道として伝えたところによると、世界のEV保有台数が2025年に過去最高の伸びを記録したことが、独バーデン・ビュルテンベルク州太陽エネルギー・水素研究センター（ZSW）のデータで分かった。バッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、レンジ