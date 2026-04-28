電子部品メーカーの村田製作所は、社内システムへの不正アクセスにより、約8万8千件の個人情報が流出した可能性があると発表しました。 村田製作所によりますと今年2月、社内の情報共有などで使用しているシステムに第三者からの不正アクセスの可能性を認識しました。 その後の調査で、従業員の氏名や連絡先、銀行口座などの個人情報や、取引先など社外関係者の氏名や連絡先など、計約8万8千件の情報が流出し