Image: Originals この記事は2024年3月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。収納の拡張性と洗練されたシャープなデザイン、高いセキュリティを誇るマグネットボタンなど。大好評を博したスリングバッグ「SEKKEI MX-sling」から新色ダークグレーが再販中です。生地にはデニム調ポリエステルを採用し、上質さとカジュア