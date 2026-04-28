4月28日 発表 Amazonは、サブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」における5月の配信作品を発表した。 コナミデジタルエンタテインメントのサイコロジカルホラー「サイレントヒル」シリーズの映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」が5月15日より独占配信される。クリストフ・ガンズ氏が監督を務める映画で「サイレントヒル 2」の声優陣が日本語吹き替えを担