筆者の友人・A美は、とても厳格な両親に育てられました。おかげでA美はとても礼儀正しく、常識的な人に成長しましたが、A美自身には思うところがあったようです。A美のエピソードをご紹介しましょう。 厳格すぎる両親 私は一人娘で、とても厳しい両親に育てられました。 なかでも食事中の躾は異常なほど厳しく、姿勢が悪い・箸の持ち方が悪い・手の使い方がおかしいなど、口うるさく叱られるため、楽しく食事をした記