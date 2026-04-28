俳優のジェイコブ・エロルディが、シャネルのフレグランス「ブルー ドゥ シャネル」の新たな顔に起用された。映画「嵐が丘」で話題のジェイコブは新キャンペーンへの参加を即決し、プロモーションの一環として制作されたショートフィルムに関われることを特に楽しみにしていたという。 【写真】「嵐が丘」マーゴット・ロビーとの親密なシーンが記憶に新しい 米エスクァイア誌への