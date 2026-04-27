とちぎテレビ 任期満了に伴い４月に行われた栃木市の市長選挙で、初当選を果たした琴寄昌男市長が２７日、初登庁しました。 ４月１９日に行われた栃木市長選挙で、新人同士の一騎打ちの戦いを制して初当選を果たした琴寄市長は、午前９時ごろ、雨が降る中初登庁し、大勢の職員や市民に拍手で迎えられました。 その後、およそ１００人の幹部職員に向けた訓示で、琴寄市長は、選挙戦で訴えてきた「暮らしやすさ日本一の市