アメリカ・ニューヨークで行われている核軍縮への道筋などについて話し合うNPT再検討会議で、国光外務副大臣が日本の代表として演説しました。記者「国光外務副大臣が登壇しました。日本政府を代表して演説に臨みます」日本代表 国光あやの外務副大臣「たとえ一歩ずつであっても、国家間の信頼を再構築し、（核軍縮を推進するため）前に進まなければなりません」核軍縮への道筋などに向けて話し合うNPT＝核拡散防止条約の再検