とちぎテレビ 中東情勢の影響で、栃木市が指定するごみ袋が一部の店で品薄になっているとして、市は２８日から一定の期間、別のごみ袋で出されたごみも回収する臨時の措置を取ります。 栃木市は２８日から、市が指定するごみ袋の品薄状態が解消されるまでの一定期間、透明や中身が見える半透明のごみ袋で出されたごみも回収します。 市が指定するごみ袋は予定している数量を計画通り入荷していますが、中東情勢への不安