とちぎテレビ 那須町の動物園では、娯楽と学びを融合させた新しいパフォーマンスが２７日から始まりました。 那須どうぶつ王国で２７日から始まった新しいパフォーマンス、その名も「ＺＯＯ ＳＴＵＤＹ！」このショーは、エンターテインメントと学びを融合させた新しいスタイルの体験型プログラムで、陸から海まで４種類の動物が登場します。 日本の海にも生息するオットセイの歯は、白ではな