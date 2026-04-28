◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が27日（日本時間28日）、米国ロサンゼルスのドジャースタジアムで開催されるドジャース―マーリンズ戦で米国国歌を演奏する。試合前にメディア対応し、大役に向けての思いを話した。この日は日本の伝統と文化を称える「ジャパン・ヘリテージ・ナイト」として設定され、ショップではとんかつや照り焼きなど、手作りの飲