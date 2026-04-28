とちぎテレビ 栃木市にある栃木県営住宅で、３月３０日から４月１７日の間に水道メーターがあわせて１７個、３万２６４０円相当が盗まれる被害があり、栃木県は栃木警察署に被害届を提出しました。 栃木市では３月別の県営住宅でも水道メーターが盗まれる被害が確認されていて、市によりますと３月以降の水道メーターの盗難被害額は７８個でおよそ１５万円相当になるということです