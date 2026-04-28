とちぎテレビ ２７日午前９時半ごろ宇都宮市春日町の飲食店に８４歳の無職の男性が運転する乗用車が突っ込み、男性が右手に軽いけがをしました。 店は定休日で店内に従業員や利用客はいなかったということです。 男性の自宅は道を挟んで店のすぐ南にあり自宅の敷地から出た後、ガードレールに衝突、その後、赤信号で停止中の乗用車にぶつかり、さらに、対角線上にある店に突っ込みました。 男性は「アク