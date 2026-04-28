「ドジャース−マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩがドジャー・スタジアムに登場した。上下青い衣装に身を包み、ベンチ内では両手の中指にドジャースのチャンピオンリングを付けて笑みを浮かべた。この試合は「ＪａｐａｎｅｓｅＨｅｒｉｔａｇｅＮｉｇｈｔｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＤａｉｓｏ」と銘打たれて実施され、ＹＯＳＨＩＫＩは試合前セレモニーでアメリカ国歌を演奏する