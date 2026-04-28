イギリスのチャールズ国王・カミラ王妃が即位後、初めてアメリカを国賓として訪れています。ゆっくりとタラップを降りるイギリスのチャールズ国王とカミラ王妃。出迎えた子どもたちから花束を受け取り、笑顔を見せています。チャールズ国王夫妻は、日本時間きょう午前4時ごろ、首都ワシントン郊外の空軍基地に到着しました。その後、チャールズ国王夫妻はホワイトハウスでトランプ大統領とメラニア夫人から歓迎を受けました。チャ