女優齊藤京子（28）が27日までにインスタグラムを更新。旬の食材を使った新たな手料理を投稿した。齊藤はストーリーズに、たけのこ、たけのこの炊き込みごはんをアップ、「たけのこと木の芽の炊き込みご飯作りました炊き込みご飯作るのめっちゃ楽しいし家族みんなにまた褒めてもらえました」とコメントを記した。最近は料理にハマっているとしており、自炊を始めて肌荒れもなくなったことを報告している。