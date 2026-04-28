マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が、ブレントフォード戦でシステムを4バックから3バックに変更した狙いを説明した。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。マンチェスター・ユナイテッドは27日、プレミアリーグ第34節でホーム『オールド・トラッフォード』にてブレントフォードと対戦した。ホームチームがカゼミーロとベンヤミン・シェシュコのゴールで2点リードして前半を終え