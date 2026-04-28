4月27日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうからGW前半の天気 きょうは天気は下り坂です。晴れのち曇りの予想で、夕方から雨が降るところもありそうです。明日は曇りのち雨の予想です。昼頃からところどころで雨の心配があり、広く雨が降るのは明日の夜になりそうです。30日（木）は1日中雨が長く降り続く見込みで、まとまった雨となりそうです。 GW後半の天気 5