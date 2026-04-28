お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが、28日までに自身のブログを更新し、息子たちの兄弟ゲンカに悩む日々と、ストレスによる体調不良を明かした。【写真】蕁麻疹のショットを公開したココリコ遠藤の妻・まさみさんまさみさんは2015年12月に遠藤と結婚し、長男と次男の2人の息子を育てている。この日「大変」と題した投稿で、小学3年生と4年生になった息子たちについて「最近、体も大きくなり意志も強くなって