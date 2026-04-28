チェルシーの新監督候補にシャビ・アロンソ氏が浮上しているようだ。27日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。元日にエンツォ・マレスカ元監督との契約を双方合意の上で解除し、同じ『BlueCO』のマルチクラブ・オーナーシップ体制下にあるストラスブールからリアム・ロシニアー前監督を引き抜いたチェルシー。しかし、1912年以来114年ぶりに無得点でのリーグ戦5連敗を喫すると、クラブは今シーズン2度目の指揮官交代を決