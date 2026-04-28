レアル・マドリードに所属するブラジル代表DFエデル・ミリトンに、FIFAワールドカップ2026欠場の可能性が浮上しているようだ。27日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。ミリトンは現地時間21日に行われたラ・リーガ第33節のアラベス戦に先発出場したが、前半終了間際にボレーシュートを放った際に左ハムストリングを負傷。メディカルスタッフに付き添われつつ自らの足でピッチを後にし、後日レアル・マドリードから左脚大腿二