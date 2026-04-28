４月26日、２年目の大同生命SVリーグに新たな女王が誕生した。チャンピオンシップファイナルで、SAGA久光スプリングスが昨季女王の大阪マーヴェラスを下し、その座に就いたのだ（セットカウント３−２、３−０で連勝）。久光の荒木彩花（24歳）は、ミドルブロッカーとして攻守にわたり活躍し、勝利の殊勲者になっている。「どんな私にも対応してくれる（セッター・栄）絵里香さんを、心の底から信頼しています」優勝セレモニ