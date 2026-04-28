◇ア・リーグレッドソックス―ブルージェイズ（2026年4月27日トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）の対戦相手、レッドソックスのこの日先発投手、ランヘル・スアレス投手が、5回まで無安打無失点の「ノーヒッター」を継続している。左腕は5回終了で64球を投じ、6奪三振、1四球。「4番・三塁」で先発出場中の岡本は、左腕の前に2回右飛、5回三ゴロに封じられている。