「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「50代の男前な俳優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【6位までの全ランキング結果を見る】2位：坂口憲二2位は、俳優の坂口憲二さんでした。2023年にドラマ『風間公親-教場0-』（フジテレビ系）で約9年ぶりに俳優活動を再開し、2026年にはNet