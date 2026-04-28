米格付け会社のムーディーズは4月27日、中国のソブリン信用格付けを「A1」に据え置き、見通しを「安定的」に引き上げました。この件について取材を受けた中国財政部の責任者は、ムーディーズのこの決定を高く評価して、「今回の格付けは、ムーディーズが中国のマクロ経済や財政面の外部からの衝撃に対する強靭（きょうじん）さや、中国経済の質の高い発展における新たな動力と新たな進展を高く評価していることを示すものだ」と述