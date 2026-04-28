LINEリサーチは、女子中学生を対象に「女子中学生が好きなお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：チョコレートプラネット2位は、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」さんでした。「ネタがおもしろいから」に加え、「ボケやツッコミがおもしろい／うまいから」が上位にランクインしました。モノマネや独自のキ