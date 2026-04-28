Photo: mio 「スポーツサングラス」を毎日使いに。こちら、日本最大のスポーツ自転車フェス『CYCLE MODE TOKYO 2026』で見つけたスポーツサングラス。スポーツサングラスといえば、いかにもなデザインのものが多いなか、会場で出会ったSMITH（スミス）は毎日使いしたくなるポイントが詰まっていたんです。独自のテクノロジーで目が疲れにくい Photo: