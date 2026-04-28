FC東京に所属する日本代表DFの長友佑都が４月27日、自身のインスタグラムを更新。ファンの視線を一気に集める“豪華２ショット”を公開した。「My legendと最高の時間」との言葉を添えて投稿されたのは、元日本代表MFで日本サッカー界のレジェンド、中田英寿氏との１枚。写真には、肩を寄せ合いながら笑顔でカメラを見つめる２人の姿が収められており、スター同士の共演が印象的だ。両者には共通点も多い。ともにイタリアの名