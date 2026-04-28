「ドジャース−マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が珍しく登板前日にブルペン入り。ノーワインドアップで２１球を投じた。大谷は２８日（日本時間２９日）のマーリンズ戦で、今季初でレギュラーシーズンでは昨年６月２８日以来となる中５日で先発マウンドに立つ。通常は２日前にブルペン入りするが、２６日（同２７日）はデーゲームだったため、キャッチボールもせずに打者に専念していた。す