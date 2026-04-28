佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は、令和７年度の第４回シリーズ（１月から３月まで）で１８勝を挙げたことが評価されて敢闘賞を受賞。先週の２２日に表彰式が行われた。「いい馬に乗せていただき、結果も出ています。この流れをずっと続けたい」と場内のファンの前でさらなる活躍を誓っていた。２８日は６鞍に騎乗。初騎乗になるが９Ｒのクレスコサンダーに力が入る。４ＲラスクミソＣ６Ｒロッカバラード