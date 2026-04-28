ご飯はちゃんと食べても大丈夫？主食はちゃんと食べてしっかり痩せる方法 ご飯を最後に食べて摂り過ぎ防止 ロカボでは１食の糖質摂取量は40ｇ以下です。おかずや調味料にも糖質は含まれますので、その分を差し引いた主食の糖質は20ｇほどとなります。例えば、ご飯なら茶碗半膳程度が目安です。この量を守っていれば、おかずは基本的に何を食べても大丈夫です。肉でも野菜でも、好きなものを好きなだけ食べましょう。ご飯は炒飯