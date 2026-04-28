摂取量を守れば甘いものもＯＫ！血糖値を上げない食べ方をする方法 血糖値を上げない食べ方とは 糖質を一切摂らなければ、血糖値の上昇は防ぐことができる。理論的にはそうなりますが、糖質を一切摂らない食生活は味気なく長続きしませんし、リバウンドの恐れも大きくなります。また、痩せるためには甘いものを我慢する、これはダイエットの常識のように捉えられていますが、その必要はありません。 間食でも10ｇ以内なら糖